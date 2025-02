Moto adulterada é apreendida no Boa Vista; dois jovens foram detidos

Crédito: divulgação GM

Dois jovens de 18 e 22 anos foram detidos na madrugada deste domingo (09), após serem flagrados em posse de uma motocicleta adulterada, no bairro Boa Vista, em São Carlos.

A equipe GAM, da GCM, realizava um patrulhamento pelo bairro, quando avistou a moto, ocupada pelos dois jovens, transitando pela Avenida Henrique Gregori, com a placa parcialmente coberta por uma rede (tipo aranha). Ao perceber que seria abordado, o condutor empreendeu fuga por diversas ruas do bairro, e ao fazer a conversão da Rua Elias Arsenios para a Rua Bahia, perdeu o controle da direção e caiu, sendo finalmente abordados.

Quando a equipe vistoriou a moto, verificou que ela estava com as numerações do chassi e do motor raspadas, e ao realizar a pesquisa do emplacamento, constatou que aquela placa não pertencia àquela moto.

Diante dos fatos, a moto foi apreendida e a dupla foi encaminhada ao CPJ, permanecendo à disposição da Justiça.

