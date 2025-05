Morto em confronto com o tático era procurado por roubo e tinha várias passagens criminais

Local da ocorrência - Crédito: Maycon Maximino

O homem morto durante confronto pela Força Tática na noite desta quinta-feira (29), na rodovia Washington Luís (SP-310), era procurado pela Justiça pelo crime de roubo.

Durante patrulhamento, os policiais identificaram um veículo VW/Nivus, placas RNQ8E55, que era utilizado pelo indivíduo conhecido da Polícia e com mandado de prisão em aberto. Ao tentar realizar a abordagem, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade pela rodovia.

Com apoio de outras viaturas, foi montado um cerco policial. Nas proximidades do trevo do km 235, com o trânsito intenso, o veículo parou e o suspeito desceu armado, efetuando disparos contra a equipe. Os policiais revidaram, e o homem retornou ao carro, prosseguindo até colidir contra uma pilastra do pontilhão adiante.

Após a colisão, foi realizada a aproximação e o desarme do suspeito. O socorro médico foi acionado, mas o óbito foi constatado ainda no local.

O indivíduo foi identificado como Danilo Carneiro da Silva, conhecido como Dadá. Contra ele havia mandado de prisão por roubo, além de uma extensa ficha criminal com passagens por diversos artigos do Código Penal e da legislação de drogas, incluindo os artigos 157, 158, 288, 29, 61, 69, além dos artigos 12 e 14 da antiga Lei de Tóxicos (Lei 6.368) e o artigo 33 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas).

A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado de plantão elaborou o boletim de ocorrência com a natureza "morte decorrente de oposição à intervenção policial".

