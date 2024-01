Morre segunda vítima de acidente na Washington Luís

Rudinei e Leandro -

Morreu no começo da manhã desta sexta-feira (19) a segunda vítima de acidente ocorrido no final da noite de ontem na rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Ibaté.

Rudinei Rodrigues de Almeida, 35 anos, era o condutor do VW/Spacefox que seguia no sentido capital/interior e no quilômetro 243 foi atingido na traseira por um VW/Jetta. Desgovernado o Spacefox colidiu contra uma árvore. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo na Santa Casa. O passageiro do carro, Leandro Cavichioli, 32, morreu no local, presto entre as ferragens.

O SCA apurou que as vítimas voltaram de uma empresa na SP-215 com destino a Ibaté, onde residiam. Ainda não temos informações sobre o velório e sepultamento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também