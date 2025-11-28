(16) 99963-6036
Morre motorista vítima de acidente na Washington Luís

28 Nov 2025 - 18h13Por Da redação
Veículo ficou destruído - Crédito: Maycon Maximino Veículo ficou destruído - Crédito: Maycon Maximino


O motorista vítima de um grave acidente na rodovia Washington Luís (SP-310), registrado na tarde desta sexta-feira (28), no trecho entre São Carlos e Ibaté, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

A vítima conduzia um Chevrolet Classic quando, por motivos ainda a serem apurados, perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro lateral, rodou na pista e colidiu violentamente contra a traseira de um caminhão estacionado às margens da via.

De acordo com relato do caminhoneiro, ele havia parado no local para tomar caldo de cana quando viu o carro desgovernado se aproximando.

Com o impacto, o motorista do Classic, identificado como Luiz Fernando da Silva, 38 anos,ficou preso nas ferragens, mobilizando equipes da concessionária responsável e do Corpo de Bombeiros. O trabalho de desencarceramento foi minucioso e durou vários minutos.

A vítima estava consciente durante todo o atendimento, porém seu estado de saúde inspirava cuidados. Após ser retirada do veículo, ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Rodoviária e a equipe da concessionária registraram a ocorrência. As causas do acidente serão investigadas.

