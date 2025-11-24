(16) 99963-6036
segunda, 24 de novembro de 2025
Segurança

Morre homem que foi agredido a pedradas no Jardim São João Batista

24 Nov 2025 - 09h14Por Da redação
Momento em que vítima era socorrida - Crédito: arquivoMomento em que vítima era socorrida - Crédito: arquivo

Um homem de 40 anos, não resistiu aos graves ferimentos e morreu após sofrer graves agressões em um campo de futebol no Jardim São João Batista, em São Carlos. O caso ocorreu no dia 13 de novembro, mas o óbito foi confirmado apenas no dia 19, quando a vítima, que estava internada na UTI da Santa Casa, não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, guardas municipais foram acionados via CCO para atender uma briga no campo localizado na Rua Mariano Garcia Carrasco. Ao chegarem, encontraram o rapaz caído próximo aos vestiários, em decúbito dorsal, inconsciente e com grande quantidade de sangue no rosto e pelo chão.

Equipes do SAMU — incluindo motolância e Unidade de Suporte Avançado — além do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento no local. A vítima foi encaminhada em estado grave à Santa Casa.

No campo foram encontrados dois pedaços de tijolo com sangue e um alicate, objetos que ficaram preservados para perícia.

Testemunhas relataram aos guardas que, momentos antes das agressões, o hommem teria se envolvido em uma discussão com a esposa, mas ninguém soube informar quem teria praticado a violência que o deixou desacordado.

A mãe da vítima compareceu à Santa Casa no dia 19 de novembro, quando foi informada que o filho havia falecido, apesar das tentativas de reanimação. Em seguida, procurou a Central de Polícia Judiciária para registrar o óbito.

A Polícia Civil requisitou exame necroscópico e toxicológico. O caso foi registrado como homicídio de autoria desconhecida e seguirá para investigação em outra unidade policia

