quarta, 31 de dezembro de 2025
Segurança

Morre homem baleado na região do Capão das Antas, em São Carlos

31 Dez 2025 - 15h07Por Da redação
Pronto Socorro Santa Casa - Crédito: DivulgaçãoPronto Socorro Santa Casa - Crédito: Divulgação

 

Um homem identificado como Julio Alvim dos Santos, de 55 anos, morreu após ser baleado na madrugada desta quarta-feira (31), na Estrada do Capão das Antas, próxima à linha férrea, na zona rural de São Carlos. O caso foi registrado como homicídio consumado e é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após vigilantes que realizavam ronda na região localizarem a vítima caída ao solo, com diversos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Quando as equipes chegaram ao local, o homem ainda estava com vida, gemendo e em estado grave.

O Corpo de Bombeiros prestou socorro e encaminhou a vítima à Santa Casa de São Carlos. Apesar do atendimento médico, Julio Alvim dos Santos não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada.

Segundo o registro policial, a vítima apresentava múltiplos ferimentos por arma de fogo, atingindo regiões como cabeça, mão, ombro e perna. Durante o atendimento hospitalar, foi constatado que havia cerca de dez perfurações, o que agravou o quadro clínico.

Em razão da forte chuva no momento da ocorrência e da remoção imediata da vítima para o hospital, não foi possível preservar o local para a realização de perícia.

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer a autoria e a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

