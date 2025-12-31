Morre homem baleado na região do Capão das Antas, em São Carlos

Pronto Socorro Santa Casa - Crédito: Divulgação

Saiba Mais Capão da Antas Homem é baleado e fica em estado grave após tentativa de homicídio em estrada rural de São Carlos

Um homem identificado como Julio Alvim dos Santos, de 55 anos, morreu após ser baleado na madrugada desta quarta-feira (31), na Estrada do Capão das Antas, próxima à linha férrea, na zona rural de São Carlos. O caso foi registrado como homicídio consumado e é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após vigilantes que realizavam ronda na região localizarem a vítima caída ao solo, com diversos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Quando as equipes chegaram ao local, o homem ainda estava com vida, gemendo e em estado grave.

O Corpo de Bombeiros prestou socorro e encaminhou a vítima à Santa Casa de São Carlos. Apesar do atendimento médico, Julio Alvim dos Santos não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada.

Segundo o registro policial, a vítima apresentava múltiplos ferimentos por arma de fogo, atingindo regiões como cabeça, mão, ombro e perna. Durante o atendimento hospitalar, foi constatado que havia cerca de dez perfurações, o que agravou o quadro clínico.

Em razão da forte chuva no momento da ocorrência e da remoção imediata da vítima para o hospital, não foi possível preservar o local para a realização de perícia.

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer a autoria e a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

Leia Também