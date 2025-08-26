Morador registra ocorrência por barulho de pássaros em São Carlos

Pássaro - Crédito: Freepik

Um homem de 32 anos, morador na Vila Monteiro, procurou a Polícia Civil neste domingo (24) para registrar um boletim de ocorrência contra vizinhos devido ao barulho constante provocado por pássaros mantidos em gaiolas.

De acordo com o relato, em fevereiro deste ano já havia sido feito um registro semelhante, ocasião em que os vizinhos chegaram a retirar as gaiolas do muro após orientação da polícia. No entanto, neste fim de semana, as gaiolas foram recolocadas no mesmo local, voltando a causar incômodo.

O morador afirmou que não conseguiu conversar de forma pacífica com os vizinhos, que se mostraram hostis e se recusaram ao diálogo.

A ocorrência foi registrada como perturbação do sossego e encaminhada para a Delegacia responsável pela área dos fatos, que deve avaliar as providências cabíveis.

