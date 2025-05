Moradores pedem e terreno é limpo por servidores municipais no Jardim Itamaraty

Compartilhar no facebook

Retroescavadeira faz a limpeza do terreno: pedido atendido - Crédito: Marcos Escrivani

Um terreno, de propriedade da Prefeitura Municipal, localizado na rua Rosa Maria Octaviane Neo, está sendo limpo por funcionários municipais. Os trabalhos tiveram início na manhã desta quinta-feira, 8. Dois caminhões basculante e uma retroescavadeira retira entulhos, mato e lixo depositado no local. Servidores da Secretaria Municipal de Conservação e Qualidade Urbana executam os trabalhos.

O São Carlos Agora divulgou o pedido dos moradores na manhã de segunda-feira, 5, dando conta que o local servia como depósito de lixo, além do mato de estar alto, propiciando focos do Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Para piorar, o mato invadia quintais de moradores do Conjunto Residencial Astolpho Luís do Prado e está localizado aos fundos do Cemei Professor Paulo Freire.

A reportagem manteve contato com o responsável pela limpeza e a perspectiva é que os trabalhos terminem no período da tarde.

