Moradores em situação de rua são orientados a deixar passarela na Washington Luís

Passarela passou a servir como moradia - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta terça-feira (18), uma equipe do policiamento rodoviário, em conjunto com a Econoroeste, realizou uma ação de orientação para a desocupação da passarela. O local vinha sendo utilizado como abrigo por indivíduos em situação de rua.

De acordo com informações apuradas, a equipe de policiamento não realizou a remoção forçada dos ocupantes, pois essa medida depende de uma determinação judicial. No entanto, os indivíduos foram informados de que não é permitido residir no local e relataram que sairão voluntariamente.

Moradores da região expressaram preocupação com a permanência dessas pessoas na passarela, alertando que, caso não haja intervenção, mais indivíduos podem ocupar a área.

