Moradores denunciam abandono no São Carlos 8

Moradores do bairro São Carlos 8 estão preocupados com a situação de abandono e insegurança no final da rua Aurora Godoy Carreira. Segundo denúncias, o local estaria sendo utilizado por usuários de drogas.

De acordo com relatos, o imóvel não possui moradores e vem servindo como depósito irregular de materiais diversos. Durante a madrugada, é comum a presença de indivíduos consumindo entorpecentes no local, além da queima de fios supostamente furtados.

Os moradores pedem providências das autoridades averiguar a situação e evitar que o local se consolide como ponto permanente de criminalidade e risco à vizinhança.

