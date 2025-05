Moradores de rua são presos e acusados de furtar casa no Cruzeiro do Sul

A lixadeira e o baú de moto foram recuperados pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Dois moradores em situação de rua, respectivamente de 23 e 28 anos, foram presos em flagrante e acusados de furto a uma residência na rua Francisco Marigo, no Jardim Cruzeiro do Sul.

Denúncia anônima acionou policiais militares via Copom de que estaria ocorrendo um “furto em andamento” e no local foram equipes do Comando Força Patrulha e Rádio Patrulha e com as informações do crime, conseguiram informações do suspeito e como teria ocorrido o furto.

O dono da casa teria saído e aproveitando a oportunidade, a dupla praticou o furto. O suspeito de 28 anos ficou como “olheiro” na rua e o comparsa entrou e se apoderou de uma lixadeira, uma furadeira e um baú de moto.

Os PMs conseguiram deter o morador de rua de 28 anos ainda na rua. Já o de 23 anos, ao ver as viaturas, tentou fugir, pulando os telhados de casa e depois se escondendo sob uma mesa de uma das casas.

Questionados, informaram que a lixadeira teria sido vendida por R$ 70 para um homem que estaria em um Gol branco. Já a lixadeira e o baú, recuperados, estariam escondidos próximo a linha férrea.

Ambos foram encaminhados à CPJ, autuados em flagrante e posteriormente recolhidos ao centro de triagem.

