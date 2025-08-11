Moradores da Vila Monteiro denunciam invasões e furtos durante a madrugada

Moradores da Vila Monteiro, relatam que estão vivendo dias de insegurança devido à ação constante de criminosos durante a madrugada. Segundo os relatos, indivíduos têm invadido ou tentado invadir residências para furtar fios, ferramentas e outros objetos.

O trecho mais afetado, de acordo com os moradores, seria a extensão da rua Campos Salles, próximo à Escola Arlindo Bittencourt, até a região do Fórum. “Na quinta-feira entraram na casa ao lado da minha para roubar fios, e ontem tentaram entrar de novo. Não temos mais sossego nem segurança. Nem câmeras ou cercas elétricas inibem mais esses marginais”, disse um morador.

Ainda segundo os relatos, é comum ver pessoas circulando com sacos e ferramentas durante a noite e madrugada. Um dos registros mais recentes aconteceu por volta das 2h10, quando um suspeito chegou a espreitar uma residência, mas por algum motivo desistiu da invasão.

Os moradores cobram mais rondas policiais no período noturno e medidas efetivas para coibir as ações criminosas. “Não aguentamos mais tanta insegurança e medo. É uma pouca vergonha o que vem acontecendo em São Carlos. Até quando vão fechar os olhos para isso?”, desabafou outro morador.

