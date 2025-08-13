(16) 99963-6036
Moradores da Vila Isabel estão preocupados com série de furtos no bairro

13 Ago 2025 - 07h52Por Da redação
Dupla tenta arrombar empresa - Crédito: reproduçãoDupla tenta arrombar empresa - Crédito: reprodução

Moradores da Vila Isabel estão preocupados com a crescente onda de furtos registrados no bairro. Imagens cedidas à reportagem mostram indivíduos tentando arrombar um portão utilizando ferramentas na Rua Padre Joaquim Botelho da Fonseca.

Segundo relatos, em duas semanas consecutivas, o mesmo local foi alvo de tentativa de furto. Em uma das ocasiões, o morador do piso superior percebeu a ação e conseguiu interromper o crime.

Os moradores afirmam que a situação tem se agravado devido à presença de inúmeros moradores de rua na região, que estariam envolvidos em furtos a residências e estabelecimentos comerciais. Os moradores pedem mais segurança e ações efetivas para conter a criminalidade no bairro.

