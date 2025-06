Colisão entre motos é registrada na avenida José Pereira Lopes; moradores cobram sinalização

Moradores da Avenida José Pereira Lopes, na esquina com a Rua João Coza, jardim Botafogo, estão cada vez mais preocupados com a segurança no trânsito na região. Segundo relatos, a falta de sinalização tem provocado diversos acidentes no local, inclusive na manhã deste sábado, ocorreu colisão entre duas motos.

O fluxo de veículos na via é intenso e, de acordo com os moradores, tem aumentado nos últimos meses, agravando ainda mais a situação.

Um pedido foi encaminhado por meio do vereador André Rebello, à Secretaria Municipal de Trânsito. Segundo a SMTT, o bairro Botafogo apresenta vias estreitas e com poucas transposições da Avenida Tancredo Neves, o que dificulta o trânsito local. A proposta da secretaria é estimular a travessia pela Rua Francisco Gregoracci, além de utilizar alças de retorno já existentes nas Avenidas Tancredo Neves e Henrique Gregóri.

O órgão argumenta que, com a adequação da sinalização nos cruzamentos da região, o tráfego será direcionado de forma mais fluida, especialmente para os veículos que seguem em direção ao Shopping. A facilitação da conversão à esquerda na Avenida José Pereira Lopes, por exemplo, permitiria a retirada de pontos de conflito no interior do bairro.

A SMTT também citou a possibilidade de instalação de uma rotatória próxima à UBS do Botafogo, além de outra ligação com o bairro Recreio dos Bandeirantes, visando redistribuir o fluxo viário e diminuir a sobrecarga na Avenida José Pereira Lopes.

