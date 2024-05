Moradoras em São Carlos são vítimas de furto em posto de combustíveis em Jundiaí

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma representante comercial de 44 anos, uma vendedora de 30 anos e uma supervisora de 29 anos foram vítimas de furto por volta das 20h30 desta quarta-feira, 22, em um posto de combustíveis no km 58 da rodovia Bandeirantes, em Jundiaí.

As três compareceram na CPJ e formularam boletim de ocorrência. Informaram que retornavam para São Carlos após participarem de um evento em São Paulo e ao pararem em um posto de combustíveis para jantarem, ocorreu o crime.

Elas informaram que ficaram por cerca de uma hora no estabelecimento e ao retornar para o carro onde estavam, uma Eclipse, notaram que o veículo estaria destravado, mas sem sinais de arrombamento e o(s) criminoso(s) teria(m) levado as bolsas da vítimas que continham documentos e pertences pessoais. Um policial à paisana que estava no posto orientou as vítimas a formular queixa-crime na cidade onde residem. O crime será investigado.

