Barulho de chuveiro durante madrugada gera discórdia entre familiares

Uma moradora do bairro Vila Prado, em São Carlos, procurou a Polícia Civil no último domingo (15) para registrar um boletim de ocorrência por conta de conflitos familiares. A mulher, relatou que convive com a mãe e o companheiro dela, com quem afirma ter uma relação difícil.

A declarante procurou a delegacia não para registrar um crime, mas para documentar a situação, alegando que o padrasto, tem hábitos que afetam negativamente o ambiente da casa. Entre os pontos citados estão o uso do "chuveiro durante a madrugada" e o "piorar do cheiro da residência", especialmente após o almoço.

A moradora afirmou ainda que enfrenta dificuldades para melhorar a convivência familiar e destacou que realiza tratamento psicológico. Desempregada, ela relatou que tenta arrumar um espaço só para si, pois não consegue manter-se na residência da forma como está.