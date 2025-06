Moradora registra BO devido a festas com som alto e fogos no Aracê de Santo Antônio

Aracê de Santo Antônio -

Uma moradora do Loteamento Aracê de Santo Antônio II, em São Carlos, registrou um boletim de ocorrência por perturbação do sossego na noite deste sábado (28). Segundo o documento, diversas chácaras da região estariam realizando festas com som em volume excessivo e soltura de fogos, o que tem incomodado os residentes do bairro.

A vítima relatou que os eventos começaram por volta das 21h na Avenida Vicente Massucio Neto, e envolviam várias propriedades alugadas para festas particulares.

