Moradora reclama de fezes de animal na calçada e registra BO em São Carlos

Dentes de cachorro [imagem ilustrativa] - Crédito: Pixabay

Uma mulher de 45 anos registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Eletrônica de São Carlos relatando problemas recorrentes com um vizinho que, segundo ela, solta diariamente sua cachorra na rua para fazer necessidades na frente de sua residência, localizada no Jardim Medeiros.

A última vez teria ocorrido nesta terça-feira (15), por volta das 5h50. De acordo com a moradora, o vizinho não recolhe os dejetos nem joga água no local, obrigando-a a realizar a limpeza da calçada todos os dias.

A denunciante destacou que a responsabilidade pela limpeza do espaço é sua, mas considera injusto ter de lidar com a sujeira deixada pelo animal do vizinho. Ela buscou informações sobre possíveis penalidades, já que deixar fezes de animais em via pública pode gerar multa em algumas cidades. No entanto, ao entrar em contato com o Centro de Zoonoses, foi informada que não havia orientações claras sobre o tema.

