Moradora denuncia vizinha por perturbação e ameaça em São Carlos

Uma mulher procurou a Polícia Civil de São Carlos para relatar episódios recorrentes de perturbação de sossego e uma ameaça recebida de sua vizinha, .O caso foi registrado neste domingo (25), mas os transtornos, segundo a vítima, já ocorrem há pelo menos três anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher afirma que convive com som alto vindo da residência ao lado, onde mora a suspeita com o companheiro. Diante da frequência do incômodo, ela teria passado a acionar a Polícia Militar sempre que os ruídos se tornavam excessivos.

O episódio mais recente aconteceu no dia 18 de maio, quando a vítima novamente recorreu à PM. No dia seguinte, ao passar pela frente da casa da vizinha, a moradora foi hostilizada com palavras ofensivas e ameaças. Segundo o relato, a suspeita teria dito que, se a polícia fosse chamada novamente, mandaria alguém agredir a vizinha.

O caso foi registrado como ameaça e perturbação do sossego alheio.

