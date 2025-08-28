Moradora denuncia ameaça de vizinhos por causa de fezes de cachorro na Vila Celina

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma moradora da Vila Celina de 60 anos denunciou vizinhos por ameaças na tarde desta quarta-feira (27), em São Carlos.

A filha da vítima relatou que estava sendo ameaçada por duas mulheres e um homem por desentendimentos de vizinhança. Ela ainda contou que uma das intimidações, foi a de jogar fezes de cachorro, em frente a sua residência.

Segundo a idosa em outras ocasiões, os mesmos vizinhos teriam batido na porta da casa de forma agressiva, provocando medo e insegurança. Um boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial, como ameaça.

O caso agora será investigado pela Polícia Civil.

