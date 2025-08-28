(16) 99963-6036
quinta, 28 de agosto de 2025
Caso Foi Parar Na Delegacia

Moradora denuncia ameaça de vizinhos por causa de fezes de cachorro na Vila Celina

Filha da vítima relatou intimidações constantes contra a mãe e o caso foi parar na delegacia

28 Ago 2025 - 09h01Por Flávio Fernandes
Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma moradora da Vila Celina de 60 anos denunciou vizinhos por ameaças na tarde desta quarta-feira (27), em São Carlos. 

A filha da vítima relatou que estava sendo ameaçada por duas mulheres e um homem por desentendimentos de vizinhança. Ela ainda contou que uma das intimidações, foi a de jogar fezes de cachorro, em frente a sua residência.

Segundo a idosa em outras ocasiões, os mesmos vizinhos teriam batido na porta da casa de forma agressiva, provocando medo e insegurança. Um boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial, como ameaça.

O caso agora será investigado pela Polícia Civil. 

 

