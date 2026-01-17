Moradora de São Carlos denuncia ameaça após ligação de falso integrante de facção

Golpe celular - Crédito: Freepik

Uma moradora de São Carlos registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil após receber uma ligação telefônica com ameaças, na tarde desta sexta-feira (16).

De acordo com o registro policial, a vítima informou que recebeu uma chamada de número privado, na qual um homem se apresentou como integrante de uma facção criminosa. Durante a ligação, o autor afirmou ter conhecimento de supostos roubos ocorridos na região e demonstrou saber informações pessoais da vítima, incluindo seu endereço.

Ainda segundo o relato, o homem disse que estaria procurando por alguém que tivesse denunciado os crimes ou possuísse câmeras de segurança que tivessem registrado os fatos. Em tom ameaçador, afirmou que poderia ir até a residência da vítima, forçá-la a entrar em um veículo e levá-la para outros locais com o objetivo de obter informações.

A vítima relatou que não permaneceu até o final da conversa, mas acredita que o contato poderia evoluir para um pedido de dinheiro, caracterizando um possível golpe. Apesar disso, afirmou ter ficado com medo devido à quantidade de informações que o autor demonstrava possuir. Parte da ligação chegou a ser gravada.

O caso foi registrado como crime de ameaça.

