Moradora de Ribeirão Bonito é lesada em quase R$ 5 mil em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um furto foi registrado por volta das 13h50 de sábado, 20, na agência Caixa, da Avenida Dr. Teixeira de Barros (Rua Larga), na Vila Prado, em São Carlos. Uma mulher de 38 anos, residente em Ribeirão Bonito, foi a lesada em quase R$ 5 mil.

Às autoridades policiais, ela relatou que veio a São Carlos, pois possui conta na agência e ao tentar acessar sua conta, percebeu que o cartão magnético ficou preso no caixa eletrônico e foi em busca de esclarecimentos no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da agência bancária. Em poucos minutos, disse que visualizou no aplicativo do seu celular, seis saques que totalizaram R$ 4.833,34. O crime foi registrado na CPJ.

