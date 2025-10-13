(16) 99963-6036
Segurança

Morador registra queixa por barulho de cachorro em kitnet em São Carlos

13 Out 2025 - 08h50
Dentes de cachorro [imagem ilustrativa] - Crédito: PixabayDentes de cachorro [imagem ilustrativa] - Crédito: Pixabay

Um morador de São Carlos procurou o Plantão Policial na noite de sábado (11) para registrar uma queixa de perturbação do sossego provocada por um cachorro mantido em um apartamento vizinho, na Vila Marina.

De acordo com o boletim de ocorrência, há cerca de dois meses o responsável pelo animal, morador de uma kitnet no mesmo condomínio, passou a deixar o cão preso dentro do imóvel. Quando o animal permanece sozinho, ele late e chora continuamente por várias horas, causando incômodo aos demais residentes.

O denunciante relatou ainda que o odor de urina se espalha pelo condomínio, agravando a situação. O caso já teria sido discutido diversas vezes no grupo de mensagens dos moradores, mas nenhuma providência foi tomada pelo vizinho até o momento.

A ocorrência foi registrada como perturbação do trabalho ou do sossego alheio, conforme o artigo 42 da Lei de Contravenções Penais. O caso foi encaminhado para outra unidade policial, que deve dar prosseguimento às apurações.

Últimas Notícias