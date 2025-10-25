Morador registra perturbação do sossego por festa em república no Jardim Lutfalla

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um morador de 38 anos registrou na Polícia Civil uma denuncia de perturbação de sossego contra moradores de uma república, no Jardim Lutfalla, em São Carlos. Estudantes teriam dado uma festa que começou na noite da última quinta-feira (23), e terminou somente na madrugada de sexta-feira (24).

A vítima relatou que o evento trouxe transtornos como som alto e até gritaria e o companheiro dele de 30, chegou a tocar a campainha para solicitar que o volume fosse reduzido. Ele afirmou possuir vídeos que comprovam a situação e menciona que a república já foi citada em denúncia, no Ministério Público.

O morador ainda disse que tentou contato com um homem anteriormente, para evitar novos episódios e o caso foi registrado em boletim de ocorrência no Plantão Policial e será investigado.

Leia Também