Morador reclama de barulho excessivo em cultos de igreja no Boa Vista

Imagem ilustrativa de culto - Crédito: SCA

Um morador do bairro Boa Vista, registrou um boletim de ocorrência denunciando perturbação do sossego causada por atividades de uma igreja evangélica localizada no bairro.

De acordo com o relato, os cultos são realizados às quintas-feiras e domingos, mas, segundo o declarante, o volume elevado de gritos e som tem tornado difícil permanecer dentro da própria residência. O morador também afirma que, mais recentemente, às sextas-feiras, caixas de som passaram a ser instaladas em uma praça próxima, intensificando o barulho.

Ainda conforme o registro, a situação tem sido considerada “insuportável” pelo denunciante, que pede providências quanto ao excesso de ruído, apesar de reconhecer o direito à realização dos cultos religiosos.

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