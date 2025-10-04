Morador em situação de rua invade restaurante e pratica furto no Cidade Jardim

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

A Polícia Civil registrou um furto ocorrido em um restaurante localizado na Alameda dos Crisantemos, no bairro Cidade Jardim, em São Carlos. O crime aconteceu por volta das 11h40 do dia 23 de setembro, mas foi comunicado à autoridade policial apenas no dia 3 de outubro.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma comerciante de 63 anos relatou que um indivíduo, aparentando estar em situação de rua, entrou no estabelecimento no momento em que não havia ninguém no caixa e se aproveitou da distração para subtrair dois tablets que estavam sobre o balcão.

Os equipamentos furtados são da marca Samsung, modelo A9+, com 64 GB de armazenamento e conexão Wi-Fi.

A vítima informou que o local possui sistema de monitoramento e que as imagens das câmeras de segurança serão entregues à Delegacia de Polícia responsável para auxiliar nas investigações.

