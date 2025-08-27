Morador em situação de rua fica ferido após ser atropelado por carro na Vila Nery

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um morador em situação de rua de 55 anos, ficou ferido após ser atropelado por um carro na tarde desta quarta-feira (27), no bairro da Vila Nery, em São Carlos. na Avenida Capitão Luiz Brandão, no bairro Vila Nery, em São Carlos.

Segundo informações, o homem estava na calçada da Avenida Capitão Luiz Brandão estava na calçada e de forma repentina, atravessou na frente de um veículo trafegava no sentido bairro–centro. A motorista não conseguiu frear a tempo e atingiu o homem, que foi arremessada ao solo.

O morador de rua foi socorrido pelo Samu com trauma na cabeça e escoriações pelo corpo até a Santa Casa da cidade. O estado de saúde dele não foi informado, até o momento e ele permanece sob cuidados médicos.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia. As causas do atropelamento, serão investigadas.

