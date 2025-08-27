(16) 99963-6036
quarta, 27 de agosto de 2025
Atropelamento

Morador em situação de rua fica ferido após ser atropelado por carro na Vila Nery

A vítima foi socorrida pelo Samu e levada para Santa Casa com trauma na cabeça; motorista até tentou mas não conseguiu evitar o acidente

27 Ago 2025 - 14h18Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Morador em situação de rua fica ferido após ser atropelado por carro na Vila Nery - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um morador em situação de rua de 55 anos, ficou ferido após ser atropelado por um carro na tarde desta quarta-feira (27), no bairro da Vila Nery, em São Carlos. na Avenida Capitão Luiz Brandão, no bairro Vila Nery, em São Carlos.

Segundo informações, o homem estava na calçada da Avenida Capitão Luiz Brandão estava na calçada e de forma repentina, atravessou na frente de um veículo trafegava no sentido bairro–centro. A motorista não conseguiu frear a tempo e atingiu o homem, que foi arremessada ao solo.

O morador de rua foi socorrido pelo Samu com trauma na cabeça e escoriações pelo corpo até a Santa Casa da cidade. O estado de saúde dele não foi informado, até o momento e ele permanece sob cuidados médicos.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia. As causas do atropelamento, serão investigadas.

 

Leia Também

Jovem é hospitalizado após ser esfaqueado no Cidade Aracy
Segurança10h38 - 27 Ago 2025

Jovem é hospitalizado após ser esfaqueado no Cidade Aracy

Homem é esfaqueado após briga em via pública em São Carlos
Segurança10h31 - 27 Ago 2025

Homem é esfaqueado após briga em via pública em São Carlos

Homem foragido da Justiça morre em confronto com a PM no Antenor Garcia
Troca de Tiros e Morte08h23 - 27 Ago 2025

Homem foragido da Justiça morre em confronto com a PM no Antenor Garcia

Trio é preso pela Força Tática por tráfico de drogas
Segurança21h12 - 26 Ago 2025

Trio é preso pela Força Tática por tráfico de drogas

Homem é esfaqueado e PM tenta localizar suspeito com apoio do helicóptero Águia
Antenor Garcia 15h43 - 26 Ago 2025

Homem é esfaqueado e PM tenta localizar suspeito com apoio do helicóptero Águia

Últimas Notícias