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Morador em situaÃ§Ã£o de rua Ã© encontrado morto em calÃ§ada no Vila Costa do Sol

27 Mar 2026 - 12h36Por Da redaÃ§Ã£o
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Morador em situaÃ§Ã£o de rua Ã© encontrado morto em calÃ§ada no Vila Costa do Sol - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Um morador em situação de rua foi encontrado em óbito na manhã desta sexta-feira (27), na Rua Antônio Rodrigues Cajado, no bairro Vila Costa do Sol, em São Carlos, próximo ao cruzamento com a Rua Antônio Blanco.

De acordo com informações, populares localizaram o homem deitado na calçada e, ao tentarem contato, perceberam que ele não respondia aos estímulos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar foram acionados.

Uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU esteve no local e, após avaliação, constatou que o homem já estava sem vida, apresentando rigidez corporal, o que indica que o óbito pode ter ocorrido ainda durante a madrugada.

Segundo relatos, a vítima costumava permanecer naquele ponto, onde frequentemente era vista dormindo. A suspeita inicial é de que ele tenha passado mal durante a noite.

Até o momento, o homem não foi identificado. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deverá aguardar o comparecimento de familiares para reconhecimento.

A Polícia Militar preservou a área até a chegada da perícia técnica. A ocorrência foi apresentada no Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde o delegado de plantão tomou ciência dos fatos. Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido pela funerária de plantão.

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