Morador em situação de rua é baleado por desconhecido em Ibaté

Santa Casa - Crédito: divulgação

Na madrugada desta quinta-feira (20), um homem em situação de rua de 25 anos foi baleado nas costas enquanto estava sentado em uma calçada no bairro Jardim Cruzado, em Ibaté. Segundo a vítima, um indivíduo encapuzado se aproximou de bicicleta, sacou uma arma e atirou. Ferido, o homem tentou fugir, mas acabou alvejado e perambulou pela região até ser socorrido por uma ambulância do município.

A Polícia Militar foi acionada via COPOM e compareceu ao Hospital de Ibaté, onde a vítima recebia atendimento. O homem relatou que não conhece o agressor nem o motivo do ataque. Após os primeiros socorros, ele foi transferido para a Santa Casa de São Carlos, onde permanece sob observação. A PM realizou buscas pelo suspeito, mas não encontrou pistas. O caso foi registrado no plantão policial e as investigações seguem para identificar o autor do disparo.

