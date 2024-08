Golpe celular - Crédito: Freepik

Um morador de São Carlos, residente no Jardim Beatriz e provavelmente torcedor do São Paulo FC, ficou no prejuízo. Ele formulou boletim de ocorrência no sábado, 3, na CPJ, após cair em um golpe e ficar no prejuízo.

Ele afirmou ter entrado em um site e efetuado a compra de duas camisas do Tricolor Paulista e pagou em seguida. Porém, após a transação, a empresa teria parado de responder e não atende suas ligações.

