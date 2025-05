Cuidador denuncia ameaças após cuidar de animais abandonados em São Carlos

Compartilhar no facebook

Na manhã desta quarta-feira 28 de maio, o protetor de animais, Bruno, registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Plantão de São Carlos relatando ter sido hostilizado por vizinhos após acolher quatro cães de raça indefinida em situação de abandono.

De acordo com o boletim Bruno é adepto da causa de proteção animal e tomou conhecimento, meses atrás, de que os animais haviam sido deixados para trás em uma residência no Jardim Jockey Club. A antiga moradora do local, teria abandonado os cães devido a problemas estruturais na casa alugada e alegou, por mensagens, que não teria espaço suficiente para manter os animais onde reside atualmente.

Sensibilizado com a situação, Bruno passou a cuidar dos cães, oferecendo ração, água e mantendo o quintal limpo. Ele também comunicou o caso à Ouvidoria da Prefeitura de São Carlos. Após fiscalização no local, foi constatado que os animais estavam em boas condições, não configurando maus-tratos.

Contudo, na manhã de hoje, ao comparecer novamente ao local para realizar os cuidados, Bruno foi confrontado por vizinhos, que o acusaram de ser o responsável pela permanência dos animais ali. Temendo por sua integridade física, ele relatou que não tem mais condições de retornar ao imóvel e reforçou a denúncia no site da Ouvidoria municipal.

