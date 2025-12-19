Morador de São Carlos perde R$ 50 mil após golpe do falso funcionário de banco

Golpe pelo telefone - Crédito: imagem ilustrativa

Um morador de São Carlos, de 56 anos, procurou a Polícia Civil após ser vítima de um golpe de estelionato envolvendo falsa comunicação de fraude bancária. O caso foi registrado na noite de quarta-feira (18), no Plantão Policial.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação telefônica de uma pessoa que se passou por funcionária de um banco, informando sobre uma suposta tentativa de fraude em sua conta corrente. Durante a conversa, o golpista afirmou que valores estariam sendo movimentados de forma irregular e orientou a vítima a seguir procedimentos para “cancelar” as transações.

Na sequência, a vítima recebeu contato de um segundo indivíduo, que se apresentou como gerente da agência bancária. Acreditando na veracidade das informações, a vítima acabou realizando três transferências via Pix, que totalizaram R$ 49.983,97.

Após as movimentações, a vítima procurou sua agência bancária, onde foi informada de que se tratava de um golpe e que os procedimentos adotados não fazem parte do protocolo oficial da instituição financeira.

O caso foi registrado como estelionato (artigo 171 do Código Penal). A autoria do crime é desconhecida e a ocorrência será analisada pela autoridade policial para investigação.

