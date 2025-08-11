Morador de São Carlos perde quase R$ 5 mil ao fazer PIX para conta errada

Pix - Crédito: Agência Brasil

Um idoso de 99 anos, morador em São Carlos, teve um prejuízo considerável ao fazer um PIX para uma conta errada.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima realizou, por engano, uma transferência no valor de R$ 4.970,00 para uma chave Pix vinculada a um banco diferente do seu. Após perceber o erro, familiares tentaram contato com o recebedor por telefone, mas não obtiveram retorno.

O caso foi registrado na Delegacia Eletrônica e encaminhado para a unidade policial responsável pela área, que investigará o ocorrido.

