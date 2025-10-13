Morador de São Carlos perde mais de R$ 14 mil em golpe envolvendo falsos anúncios

Internet/celular - Crédito: Agência Brasil

Um morador de São Carlos registrou boletim de ocorrência no último sábado (11) após cair em uma série de golpes pela internet e por telefone, que resultaram em um prejuízo de mais de R$ 14 mil.

Segundo o relato, a vítima viu anúncios de eletrodomésticos em uma rede social feitos por uma pessoa conhecida, oferecendo uma geladeira, uma adega e uma airfryer por valores abaixo do mercado. Interessado, ele fez duas transferências via PIX que totalizaram R$ 3 mil para contas vinculadas a empresas diferentes.

Logo após as transações, a suposta vendedora informou que o valor teria sido bloqueado e orientou o comprador a realizar outro PIX para “garantir o desbloqueio”. Desconfiado, ele entrou em contato com o banco e contestou os valores. Pouco depois, recebeu uma ligação de uma pessoa que se passou por funcionário do setor de suporte do banco, afirmando que o dinheiro havia sido bloqueado e pedindo que digitasse códigos no aplicativo para confirmar o reembolso.

Durante essa ligação, o morador acabou realizando mais três transferências, nos valores de R$ 1.814, R$ 4.999 e R$ 4.814, todas para contas vinculadas a uma mesma beneficiária. Após as transações, o falso atendente encerrou o contato e o cliente percebeu que havia sido novamente enganado.

O prejuízo total foi de R$ 14.627,00. O banco informou que está analisando as contestações e a Polícia Civil de São Carlos registrou o caso como estelionato, com investigação em andamento.

