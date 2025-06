Morador de São Carlos acusa vizinha de riscar carro por vingança

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um morador do bairro Parque Santa Felícia, em São Carlos, registrou boletim de ocorrência alegando que teve seu carro riscado intencionalmente por uma vizinha, em um ato de vingança. O fato ocorreu no dia 17 de junho, mas foi comunicado à Polícia Civil no dia 26, por meio da Delegacia Eletrônica.

De acordo com o relato, a mulher passou em frente à casa do denunciante e riscou a lateral direita de seu veículo. O proprietário afirma que a ação foi registrada pelas câmeras de segurança de sua residência.

Ele relata que ambos são vizinhos há mais de 20 anos e que, há dois anos, instalou câmeras de segurança na casa da mulher. Após a instalação, ela teria deixado de pagar pelo serviço, e, diante da inadimplência, o morador solicitou a devolução dos equipamentos. Ele acredita que esse episódio tenha motivado o dano ao carro.

Ainda conforme o boletim, no dia 22 de junho, um homem desconhecido teria parado em frente à residência da vítima, tirado diversas fotos do imóvel e do veículo danificado, e depois deixou o local. O morador afirmou que ele e sua família estão se sentindo intimidados com a situação.

