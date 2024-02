Morador de rua é detido após tentar agredir aluna do Senai

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência urbana foi atendido por guardas municipais no início da noite desta terça-feira, 27, na região do Senai, na Vila Prado. Um morador em situação de rua, de 31 anos, promoveu desordens e necessitou ser contido.

O caso aconteceu por volta das 18h17 e dava conta que o acusado estaria no cruzamento da rua Cândido Padim com a Avenida Dr. Teixeira de Barros (Rua Larga) e tentava agredir uma aluna do Senai e chegou a ser contido por populares. O pai da vítima chegou e foi agredido pelo acusado com mordidas e socos, sofrendo escoriações.

Após ser detido, o morador de rua foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde negou os fatos, disse apenas que "estava falando sobre Deus" para a estudante. Ele foi liberado após o registro da ocorrência de lesão corporal.

