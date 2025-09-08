Morador de rua de 62 anos morre após queda em via pública em São Carlos

Pronto Socorro Santa Casa - Crédito: Divulgação

Um homem de 62 anos, morador de rua, morreu após ser internado na Santa Casa de São Carlos na madrugada do último sábado (6). Segundo informações do boletim de ocorrência, ele foi encontrado caído e inconsciente em via pública, depois de sofrer uma queda no dia 4 de setembro, após ingerir bebida alcoólica.

O idoso foi socorrido e levado ao hospital, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu. De acordo com o médico responsável, a morte foi causada por traumatismo craniano (TCE), agravado por condições metabólicas prévias.

Familiares relataram que o homem vivia em situação de rua há mais de sete anos, fazia uso frequente de bebidas alcoólicas e, possivelmente, de substâncias entorpecentes. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

