Morador de Ibaté tem Gol furtado no bairro Santa Mônica em São Carlos

Viatura giroflex -

Um automóvel foi furtado na madrugada deste domingo (29) na região do Parque Santa Mônica, em São Carlos. O caso foi registrado como furto de veículo pela Polícia Civil, que segue em busca de informações sobre o autor do crime, ainda desconhecido.

Segundo o boletim de ocorrência, o carro — um Volkswagen Gol CL 1.6 Mi, ano 1997, de cor prata e placas CFU-7305 — pertence a um homem de 59 anos, morador de Ibaté. No momento do furto, o veículo estava sob posse do filho da vítima, de 22 anos, que o havia estacionado por volta das 21h em frente a um restaurante localizado na Rua São Sebastião.

Ao retornar ao local por volta da meia-noite, o jovem percebeu que o automóvel havia sido levado. O veículo estava com cerca de 1/4 do tanque de combustível e não possui seguro. A chave do carro estava com o condutor, mas uma cópia do CRLV (documento do veículo) foi deixada em seu interior.

Leia Também