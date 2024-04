Morador de edifício na região do Santa Felícia é acusado de importunação sexual

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem, morador de um edifício residencial, localizado na região do Santa Felícia, está sendo acusado de importunação sexual por algumas mulheres, também moradoras do local.

De acordo com as três vítimas, que registraram boletins de ocorrência até a noite de sábado (06), o acusado fica na entrada do prédio, tentando impedir a passagens delas e tocá-las com as mãos, além de dizer palavras ofensivas de assédio sexual.

Segundo informações, ele também tem importunado com provocações e ameaças moradores do sexo masculino.

A Polícia Civil aguarda a manifestação do síndico do prédio, que deve ser informado sobre o registro da ocorrência, para contribuir com imagens de câmeras de segurança e identificação de outras possíveis vítimas.

