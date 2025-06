Módulo de câmbio automático de caminhão Volvo é furtado em São Carlos

Motor caminhão [imagem ilustrativa] - Crédito: Unsplash

Um módulo de câmbio automático de um caminhão Volvo FM 370 foi furtado na madrugada desta quarta-feira (25), no Parque Primavera, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista chegou para iniciar sua jornada de trabalho e percebeu que o caminhão não funcionava. Durante uma inspeção inicial, notou parafusos soltos no compartimento do motor e, após verificar mais detalhadamente, constatou que o módulo do câmbio automático havia sido retirado.

Imagens de câmeras de segurança mostraram que, por volta das 3h54, um veículo não identificado entrou nas proximidades e estacionou. Dois indivíduos desceram do carro e seguiram a pé até o local onde o caminhão Volvo FM 370 estava estacionado. Os suspeitos permaneceram no local por aproximadamente 24 minutos para realizar o furto e depois seguiram a pé até a rodovia Washington Luiz. Às 4h24, o veículo retornou para buscá-los e saiu do local.

A Polícia Civil registrou a ocorrência e encaminhou o caso para a área responsável para apurar a autoria e recuperar o equipamento furtado.

