Micro-ônibus tomba na rodovia Washington Luís e deixa vários feridos em São Carlos

Local do acidente - Crédito: Lourival Izaque

Um micro-ônibus tombou na manhã desta quarta-feira (11) na rodovia Washington Luís (SP-310), nas proximidades do trevo de acesso ao município de Descalvado.

De acordo com as primeiras informações, várias pessoas que estavam no interior do veículo precisaram ser socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda não há confirmação sobre o estado de saúde dos passageiros envolvidos no acidente.

As causas do tombamento ainda são desconhecidas.

A equipe de reportagem do SCA está no local acompanhando a situação. Novas informações serão divulgadas a qualquer momento.

