domingo, 23 de novembro de 2025
Segurança

Mercado é assaltado na manhã deste domingo no Planalto Verde

23 Nov 2025 - 11h09Por Da redação
Viatura policial - Crédito: Flávio Fernandes Viatura policial - Crédito: Flávio Fernandes

Um mercado localizado na Avenida Júlio Francisco, no bairro Planalto Verde, foi alvo de um roubo na manhã deste domingo (23)..

De acordo com o apurado pelo SCA, um indivíduo armado com uma arma de pequeno porte entrou no estabelecimento e anunciou o assalto. Ele levou uma quantia em dinheiro e fugiu a pé logo em seguida.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. Buscas foram realizadas na região, mas o suspeito não foi localizado até o momento.

 

