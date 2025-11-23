Mercado é assaltado na manhã deste domingo no Planalto Verde

Viatura policial - Crédito: Flávio Fernandes
Um mercado localizado na Avenida Júlio Francisco, no bairro Planalto Verde, foi alvo de um roubo na manhã deste domingo (23)..
De acordo com o apurado pelo SCA, um indivíduo armado com uma arma de pequeno porte entrou no estabelecimento e anunciou o assalto. Ele levou uma quantia em dinheiro e fugiu a pé logo em seguida.
A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. Buscas foram realizadas na região, mas o suspeito não foi localizado até o momento.