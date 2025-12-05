Menores confessam participação no tráfico após abordagem da PM no São Carlos V

Crédito: Maycon Maximino

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram detidos pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (05) por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro São Carlos V. A ação ocorreu na Rua José Quatrochi, em um terreno já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes.

De acordo com a PM, a equipe CP-1, comandada pelo sargento Simão, realizava patrulhamento preventivo na região quando avistou os jovens agachados em meio ao matagal. Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois tentaram fugir correndo pelo terreno, mas foram alcançados após os policiais pularem o muro que dá acesso ao local e realizarem o cerco.

Durante a vistoria, os militares encontraram uma caixa de papelão contendo grande quantidade de drogas, dinheiro e anotações relacionadas ao tráfico. Questionados, os menores confessaram participação no comércio ilícito: um afirmou que seria responsável por levar a caixa com o “kit drogas” ao ponto de venda, enquanto o outro disse estar assumindo o turno naquele momento.

Ambos foram encaminhados à CPJ de São Carlos, onde ficaram à disposição da autoridade policial. As drogas foram apreendidas.

