Menor procurado por tráfico de drogas é apreendido pela PM em Ibaté

Viatura Plantão Policial -

Na tarde de domingo (12), por volta das 16h20, uma equipe da Polícia Militar localizou e apreendeu um adolescente que estava sendo procurado pela Justiça por tráfico de drogas, no bairro Jardim Cruzado, em Ibaté.

Durante patrulhamento pela região, os policiais avistaram o menor em meio a outros indivíduos. Com o apoio da equipe da Atividade Delegada, foi realizada a abordagem e busca pessoal, em um ponto onde havia grande aglomeração de pessoas.

O adolescente foi conduzido ao Plantão Policial, onde ficou à disposição da Justiça.

