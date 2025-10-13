(16) 99963-6036
segunda, 13 de outubro de 2025
Segurança

Menor procurado por tráfico de drogas é apreendido pela PM em Ibaté

13 Out 2025 - 14h08Por Da redação
Na tarde de domingo (12), por volta das 16h20, uma equipe da Polícia Militar localizou e apreendeu um adolescente que estava sendo procurado pela Justiça por tráfico de drogas, no bairro Jardim Cruzado, em Ibaté.

Durante patrulhamento pela região, os policiais avistaram o menor em meio a outros indivíduos. Com o apoio da equipe da Atividade Delegada, foi realizada a abordagem e busca pessoal, em um ponto onde havia grande aglomeração de pessoas.

O adolescente foi conduzido ao Plantão Policial, onde ficou à disposição da Justiça. 

