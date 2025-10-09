Menor é detido por tráfico de drogas no CDHU

Durante patrulhamento da equipe ROCAM, o jovem foi avistado no Condomínio 4, local conhecido pelo tráfico de entorpecentes. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou fugir, mas acabou sendo abordado no Condomínio 2.

Durante a abordagem, os PMs encontraram uma sacola em suas mãos contendo drogas e dinheiro. Questionado, o menor confessou que estava vendendo entorpecentes no local.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à CPJ de São Carlos. As drogas foram apreendidas e o adolescente entregue ao responsável.

Na manhã desta quinta-feira (9), um adolescente de 16 anos foi detido por tráfico de drogas no bairro CDHU.