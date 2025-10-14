Menor é detido por tráfico de drogas no bairro São Carlos 8

Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta segunda-feira (13), uma equipe da Força Tática deteve um adolescente de 16 anos por tráfico de drogas na rua Aurora de Godoy Carreira, no bairro São Carlos 8.

A equipe recebeu informações de que o menor estaria armazenando entorpecentes em sua residência. Ao chegar ao local, os policiais avistaram o adolescente dentro do imóvel. Ao perceber a presença das viaturas, ele abandonou uma sacola contendo cocaína e tentou fugir pelos fundos.

Os policiais, que já tinham conhecimento de que o suspeito poderia tentar escapar, montaram um cerco com apoio de outras viaturas e conseguiram deter o menor em um apartamento nos fundos da residência.

Durante a abordagem, uma mulher de 22 anos, prima do adolescente, chegou ao local e informou aos policiais que mora com o rapaz. Ela confirmou que tinha conhecimento de que o primo guardava drogas na casa e autorizou a entrada da equipe no imóvel.

Na vistoria, os policiais encontraram na sacola abandonada 180 pinos de cocaína. Já em cima da cama, dentro de uma caixa de papelão, foram localizados 1.154 pinos de cocaína prontos para venda.

Questionado, o menor confessou que armazenava as drogas para outra pessoa, mas se recusou a revelar a identidade do indivíduo.

O adolescente foi apreendido, e sua prima foi levada como testemunha ao Plantão Policial de São Carlos. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, ficando ambos à disposição do delegado de plantão para as providências cabíveis.

