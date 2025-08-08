(16) 99963-6036
sexta, 08 de agosto de 2025
Segurança

Menor é apreendido por tráfico de drogas pelo GAM no São Carlos V

07 Ago 2025 - 22h20Por Da redação
Menor é apreendido por tráfico de drogas pelo GAM no São Carlos V - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

 

Na noite desta quinta-feira (07), a equipe GAM da Guarda Municipal de São Carlos apreendeu um adolescente de 17 anos por tráfico de drogas na rua José Quatrochi, no bairro São Carlos V.

Durante patrulhamento em um ponto já conhecido pelo comércio de entorpecentes, os guardas avistaram o jovem na janela de um veículo. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista deixou o local, abandonando o menor.

Na abordagem, foi encontrada com o adolescente uma porção de cocaína e uma máquina de cartão. Durante buscas nas proximidades, os agentes localizaram, escondidos em dois canos de escoamento de água pluvial de uma residência, grande quantidade de drogas:

280 porções de cocaína;

25 porções de maconha;

12 porções de skank;

13 porções de haxixe;

4 porções de dry.

O menor e todo o entorpecente apreendido foram encaminhados ao plantão policial, onde o caso foi registrado.

