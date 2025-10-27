(16) 99963-6036
Menor é apreendido por tráfico de drogas no Jardim Gonzaga

27 Out 2025 - 16h05Por Da redação
Menor é apreendido por tráfico de drogas no Jardim Gonzaga - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque



Durante patrulhamento da RPM II na manhã desta segunda-feira (27), policiais militares apreenderam em flagrante um menor de idade por tráfico de drogas no Jardim Gonzaga, em São Carlos.

De acordo com os militares, a equipe trafegava pela Rua Maranhão quando avistou o suspeito em uma pracinha conhecida como ponto de tráfico.
Na abordagem, os policiais encontraram 200 pinos de cocaína, uma máquina de cartão, um celular e R$ 2 em moedas.

O menor e o material apreendido foram encaminhados ao Plantão Policial, onde ele permaneceu à disposição da Justiça.

