Menor é apreendido com moto furtada após tentativa de roubo no Jardim Jacobucci

Crédito: Lourival Izaque

Durante patrulhamento na manhã desta segunda-feira (3), uma equipe da RPM II da Polícia Militar recebeu informações via Copom de que dois indivíduos em uma moto preta, sem capacete, estariam tentando roubar a bolsa de uma mulher nas proximidades do mercado Serv Bem, no Jardim Jacobucci, em São Carlos.

Os policiais foram até o local, mas não localizaram os suspeitos. Em patrulhamento pela região, avistaram uma Honda NXR 150 Bros preta, pilotada por um rapaz sem capacete. Ao perceber a aproximação da viatura, ele fugiu, mas foi cercado e capturado pela equipe na Rua Luís Bertollo.

De acordo com a PM, tratava-se de um menor de idade, já conhecido nos meios policiais, com antecedentes pelo artigo 33 (tráfico de drogas). Durante a consulta, os militares constataram que a motocicleta era produto de furto ocorrido em São Paulo, no dia 27 de outubro deste ano, embora o veículo seja emplacado em Bom Conselho (PE).

O menor e a moto foram apreendidos e encaminhados ao Plantão Policial, onde o caso foi registrado. O jovem ficou à disposição da Justiça.

