Menor de 14 anos é apreendido após perseguição e recuperação de moto furtada no Cidade Aracy

Um menor de 14 anos foi apreendido pela Polícia Militar após uma perseguição que resultou na recuperação de uma motocicleta furtada na região do Cidade Aracy.
De acordo com a PM, após a irradiação do furto de uma motocicleta Honda CB Twister 250, ocorrido na Rua José Freitas de Souza, no Cidade Aracy, a equipe de Comando Força Patrulha, sob o comando do tenente Perroni, iniciou patrulhamento com vistas pela região.
Durante o patrulhamento pelo bairro Planalto Verde, na Rua Antônio Luiz Zanchin, os policiais avistaram dois indivíduos transitando em uma motocicleta produto de furto. Ao receberem ordem de parada, os suspeitos desobedeceram e empreenderam fuga.
A perseguição seguiu até a Avenida Tetra Campeonato, no bairro Cidade Aracy II, onde os ocupantes abandonaram a motocicleta e fugiram a pé em direção a uma área de mata. Com o apoio de outras viaturas, foi realizado um cerco no local, resultando na apreensão de um menor de 14 anos, que conduzia a motocicleta furtada.
O passageiro conseguiu fugir pelo matagal e não foi localizado. Segundo a Polícia Militar, o indivíduo que escapou é o mesmo que havia sido detido no dia anterior por tráfico de drogas, mas voltou a fugir nesta ocorrência.
A motocicleta foi recuperada e encaminhada ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde a ocorrência foi registrada. O menor foi liberado ao responsável legal, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).